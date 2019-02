Torrent a Borrell: «Per molt que gasteu amb campanyes no tapareu mai els cops de l'1-0 ni la vergonya de tenir presos»

El president del Parlament demana «resistir» i seguir treballant perquè el «patiment» dels presos no sigui «en va»

Actualitzada 02/02/2019 a les 19:25

El president del Parlament, Roger Torrent, ha carregat contra el ministre Josep Borrell per la campanya engegada per contrarestar la informació dels independentistes. «Per molts diners que us gasteu amb campanyes, vídeos i imatges per difondre arreu del món, no tapareu mai els cops de l'1-O, no amagareu la vergonya de tenir els polítics presos», ha sentenciat Torrent. Davant d'això, ha assegurat que «toca lluitar per desmuntar la farsa i la injustícia del judici» i treballar perquè els «sacrificis» dels líders independentistes i el de les seves famílies no sigui «en va». El president del Parlament ha fet aquestes declaracions en el marc de la campanya d'ERC 'Ciutats republicanes, ciutats de progrés' que s'ha celebrat aquest dissabte a Cambrils.«Ens toca lluitar per desmuntar la farsa i la injustícia del judici que començarà aviat i la mentida de la violència», ha asseverat Torrent. En la seva intervenció, ha insistit que «l'única» violència va ser l'exercida pels cossos policials de l'Estat i que durant el procés judicial es demostrarà la «farsa policial». «Aquest judici és una venjança, ens volen rendits, cansats, desanimats, decebuts, pobre de qui estigui trist i plori i no lluiti. Ens toca lluitar i resistir», ha assegurat el president del Parlament.Pel que fa al trasllat dels presos a les presons d'Alcalá Meco i a Soto del Real, Torrent ha afirmat que va ser «duríssim» acomiadar-se no només dels consellers sinó d'amics i companys. A més, s'ha referit a Dolors Bassas en concret, atès que aquest dissabte és el seu aniversari. «Conjurem-nos per dir-li que no defallirem i sigui l'últim aniversari que passa entre reixes». En la mateixa línia, s'ha manifestat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que ha explicat com va ser el retrobament entre els presos després que alguns fes un any i mig que no es veien.«Van ser moments de molta il·lusió i tristesa. Ells es trobaven però nosaltres els hi dèiem adéu», ha detallat. Bargalló ha destacat que estaven «forts» perquè «diuen que ara es podran explicar al món». Amb tot, els líders empresonats van demanar als membres del govern que «pequessin» amb les qüestions del dia a dia i que omplissin els carrers «quan toqui».En l'acte de campanya, en el qual s'ha presentat l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, com l'alcaldable per Esquerra Republicana als comicis municipals, també hi ha intervingut Jenn Díaz. La diputada al Parlament ha llegit una carta de l'expresidenta Carme Forcadell en les que demana «unitat» i «perseverança». «Ni l'odi ni el rancor ens han cegat i ha de continuar així. Som gent de pau», deia en la missiva. «Estic convençuda que junts sense deixar ningú enrere podrem aconseguir les fites que vulguem, si persistim, guanyarem», ha conclòs.