La Generalitat i l'Ajuntament de Calafell inverteixen 1,9 milions en la nova biblioteca

Actualitzada 02/02/2019 a les 19:02

La Generalitat i l'Ajuntament de Calafell han invertit 1,9 milions d'euros en la nova seu de la biblioteca Ventura Gassol, que ha estat inaugurada aquest dissabte per la consellera de Cultura, Laura Borràs, i que disposa d'un fons documental de 29.906 documents.La biblioteca de Calafell reobre al públic a l'edifici de l'antic local social de la Cooperativa Agrícola, amb una superfície de 1.708 metres quadrats distribuïts en quatre plantes, més un altell on es troba una sala polivalent i una terrassa de 396 metres quadrats.La nova biblioteca, de titularitat municipal, oferirà els serveis d'informació bibliogràfica, consulta i préstec de documents, accés a Internet, informació local, animació i promoció lectora, formació d'usuaris, així com a servei d'ofimàtica i espai Wifi, entre d'altres, segons que ha informat la conselleria de Cultura.El nou equipament cultural disposa d'un fons documental de 29.906 documents, format per obres de coneixement i ficció, DVDS i publicacions periòdiques tant per a adults com per a nens.La inversió total en la biblioteca i l'entorn ha estat de gairebé 1,9 milions d'euros, dels que la Generalitat ha aportat a prop d'1,3 milions i l'Ajuntament 592.720 euros.El municipi de Calafell, de 25.444 habitants, compta també amb la biblioteca filial Casa Nova de Segur, ubicada en el nucli de Segur de Calafell.