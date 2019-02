Els bombers atenen 34 avisos per vent durant el matí

Tots han estat a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona

Actualitzada 02/02/2019 a les 16:49

El vent està bufant amb força aquest dissabte a les comarques tarragonines i a les Terres de l’Ebre, de fet, a Mas de Barberans, al Montsià, l’estació meteorològica ha registrat una ratxa màxima de 120 quilòmetres per hora. Els Bombers han hagut de fer fins a 34 intervencions relacionades amb les fortes ventades.Des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia han rebut un total de 19 avisos, 15 a les Terres de l’Ebre i 4 a Tarragona, segons informen els bombers, bàsicament han estat serveis per caiguda d’arbres, sanejaments de façana i risc de caiguda d’algun element de la via pública.Des de les 2 fins a les 4 de la tarda, han rebut 15 avisos més, 13 a les Terres de l’Ebre i 2 a Tarragona, fent augmentar fins a 34 la xifra d’intervencions, totes de poca gravetat i provocades per les fortes ratxes de vent que s’estan produint durant tot el dia d’avui a les comarques tarragonines.