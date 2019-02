Comença la construcció de cinc noves rotondes al tram ebrenc de l'N-340

Foment preveu la instal·lació d'un total de tretze glorietes en un tram de 60 quilòmetres i el moviment veïnal insisteix que perjudicaran la mobilitat

Actualitzada 02/02/2019 a les 12:12

Rotondes al Camp i el Penedès

El Ministeri de Foment ha iniciat la construcció de les cinc rotondes al llarg d'aquest 2019 al tram ebrenc de la N-340, entre Alcanar i l'Hospitalet de l'Infant. Precisament, la primera de les cinc glorietes que s'executa es troba a l'altura del punt quilomètric 1.120,8, a l'encreuament de l'Almadrava i l'antiga carretera nacional. A aquesta la seguiran les de la urbanització de Sant Jordi d'Alfama –quilòmetre 1.117, l'Ametlla de Mar-, Camarles –quilòmetre 1.092,2-, Sant Carles de la Ràpita -1.071,5- i les Cases d'Alcanar -1.062,5-. El pressupost total previst és d'1,75 milions d'euros. El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, ha reiterat que les tretze rotondes projectades en total al tram –dos de les quals ja en servei- permetran millorar la seguretat de la carretera. El moviment veïnal per la gratuïtat de l'AP-7, per contra, creu que perjudicaran la mobilitat al territori.De visita a l'inici de les obres de l'Almadrava, el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, ha justificat la construcció de les rotondes com una mesura per evitar «la perillositat als accessos de les poblacions i els girs a l'esquerra», al mateix temps que funcionin com a element dissuasiu «que fa baixar la velocitat de circulació». «Tot això, amb l'objectiu clar de reduir la sinistralitat a la carretera. Poder salvar una vida humana, per sí sol ja justificaria tota l'actuació i estem parlant d'una millora que redundarà en un estalvi de sinistres important», ha resumit. Algunes d'aquestes estructures, com la de les Cases d'Alcanar i Camarles, havien estat reclamades pels ajuntaments amb aquest objectiu.Se sumaran a les dos que ja funcionen, a l'accés nord del Perelló i uns quilòmetres més enllà, ja al terme de l'Ametlla de Mar, se n'afegiran enguany cinc més. Pressupostades per 1,75 milions, tenen un termini d'execució fins el pròxim mes de novembre. Seran glorietes de 50 metres de diàmetre exterior, a excepció de la de Sant Jordi d'Alfama, que serà de 55 metres, per a permetre la connexió de l'N-340 amb altres carreteres de la zona, vials d'accés a municipis, urbanitzacions, indústries i explotacions agrícoles.En total, Foment preveu que en el tram de 60 quilòmetres de carretera que va entre les Cases d'Alcanar i l'Almadrava es construeixin un total de tretze rotondes. Les set pendents, que sobre el paper s'hauran de licitar durant aquest 2019, es troben situades a l'accés de la cimentera d'Alcanar –quilòmetre 1.065,5-, l'accés a urbanitzacions en aquest mateix terme –quilòmetre 1.068,3-, l'accés nord a Sant Carles de la Ràpita –quilòmetre 1.074-, la zona industrial d'Amposta –quilòmetre 1.077,8-, la intersecció de l'Ampolla-Deltebre –quilòmetre 1.097,9-, «minirotondes» a l'accés de l'Ametlla de Mar –quilòmetre 1.113,4- i la millora de l'accés a platges i un càmping prop de la central nuclear de Vandellòs. Algunes de les obres d'aquesta fase, són glorietes situades al lateral de la calçada central, sense ocupar-la.Tot i que el govern espanyol ja ha anunciat que a partir de l'any vinent l'AP-7 serà gratuïta, Sabaté sosté que aquests elements continuaran sent d'utilitat. «La temptació dels conductors d'agafar molta velocitat sempre hi és. I més amb poc trànsit encara pot haver més temptació de córrer, perquè quan n'hi ha molt pot resulta impossible. Aquest risc sempre hi és: tota allò que siguin mesures dissuasives per a la velocitat segueix sent important independentment de la intensitat del trànsit que hi hagi en una zona determinada», ha insistit.El subdelegat, fins i tot, continua mantenint l'aposta, que ja va assumir en el passat com a alcalde de Tortosa, de reivindicar la construcció de l'autovia A-7, que transcorreria paral·lela a l'actual autopista que a partir de 2020 ja no serà de peatge. «Segueixo pensant que és absolutament necessària. No és el mateix tercer carril AP-7 que connectar l'A-7, que té alguns trams paral·lels però es dirigeix a l'interior i jugar un paper molt important a l'hora de connectar municipis com La Sénia, La Galera i d'altres, els alcaldes de les quals m'ho estan reivindicant i jo comparteixo que ha de ser realitat. Estem parlant amb Foment i espero que aviat puguem optar-hi», ha insistit, sense voler entrar a valorar si, finalment, el govern espanyol acabarà implantant la vinyeta per finançar el manteniment de les vies ràpides.Per contra, el moviment veïnal transversal Prou! AP-7 Gratuïta Ja ha carregat contra els plantejaments viaris de Foment. Especialment crític s'ha mostrat el seu portaveu, Llorenç Navarro, amb la construcció de les tretze rotondes. «El nostre territori serà l'únic de tota Espanya destrossat amb premeditació i traïdoria. En deu mesos, aquesta carretera tindrà un descens del trànsit del 70%. Ho saben i no els interessa: volen fer ràpid la construcció i tancaran la porta de Catalunya. Per ells som territori apatxe, aquells d'allà baix», ha lamentat Navarro, fent responsables als diferents governs independentment dels «colors».«Han tragat. Des de l'any 1998 l'AP-7 podia ser A-7: aquesta carretera no tindria aquest trànsit ni tantes víctimes. Segons el RACC no són necessàries les rotondes ni han baixat la sinistralitat al lloc on es fan. Només hi ha interessos econòmics per destrossar la N-340, que acabarà sent un carretera comarcal, com volen», ha insistit. El moviment veïnal adverteix que l'entorpiment de la circulació amb les rotondes forçarà els conductors a optar per l'AP-7, sense peatges, i serviria de coartada per acabar imposant la vinyeta. «Al final, sempre ho acaben pagant els contribuents, sigui via impostos generals a la hisenda píublica o amb una vinyeta específica», ha respost SabatéAddicionalment, el govern espanyol preveu també al llarg d'aquest 2019 licitar quatre rotondes al tram del Tarragonès i el Baix Penedès de la N-340: a l'alçada del càmping de Creixell –quilòmetre 1.180,1-, a l'accés a l'avinguda Bèlgica de Roda de Berà –quilòmetre 1.183,5-, a Sant Vicenç de Calders –quilòmetre 1.186,9- i Castellet i la Gornal -.quilòmetre 1.197,8-, així com la passarel·la de vianants a Roda de Berà, a l'altura de la rotonda de la TV-2041.