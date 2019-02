També demanen aliments de primera necessitat

Actualitzada 01/02/2019 a les 18:58

L'ONG Bosegus ha fet una crida a la ciutadania per recollir sacs de dormir, mantes, edredons i aliments de primera necessitat per a les persones que viuen al carrer a Salou. A causa de la baixada de temperatures, l'entitat necessita material per als més vulnerables.Les donacions es poden fer al Camí de Bassa al costat de l'autovia Salou Reus o bé contactar al telèfon 635687139 i els membres passaran a recollir el material. L'ONG també compta amb una campanya de donacions 'Ni Uno Menos' a plataforma Teaming on es poden fer donacions des d'un euro.