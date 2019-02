Nou persones han mort en accidents de trànsit aquest gener, cinc menys que el 2018

A Tarragona hi ha hagut tres víctimes

Nou persones han mort en nou accidents de trànsit a les carreteres catalanes durant el mes de gener, cinc menys que en el mateix mes del 2018. Llavors van ser catorze víctimes en catorze accidents. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, de les nou persones mortes, dues són motoristes i una és un vianant atropellat. A més, quatre tenien més de 74 anys, mentre que les altres cinc tenien entre 15 i 44 anys. Quatre dels nou accidents van tenir lloc de dilluns a dijous. Per demarcacions, tres víctimes van perdre la vida a Girona, tres a Tarragona, dues a Lleida i una a Barcelona.Els accidents amb un sol vehicle implicat han disminuït un 60% respecte a mateix període de l'any passat, passant de 5 a 2. També hi ha hagut menys sorties de via, de 6 a 2 aquest mes. El motiu principal en els nou accidents mortals és la col·lisió de vehicles en marxa, que s'ha produït en cinc dels casos.Per demarcacions, a Barcelona s'ha passat de quatre accidents mortals el 2018 a un aquest any, un descens del 75%.Pel que fa al nombre de ferits greus, enguany s'han registrat 40, un menys que fa un any.