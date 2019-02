Endesa obre gairebé tres mil expedients per frau elèctric a Tarragona

En els últims anys s’han registrat nombrosos casos d’incendis a causa de manipulacions

Actualitzada 31/01/2019 a les 20:04

Endesa va detectar durant el 2018 prop de 26.400 casos de frau elèctric a Catalunya, 2.795 dels quals a la demarcació de Tarragona. Així, diuen, van «aconseguir recuperar-se» més de 289 milions de kWh defraudats –altrament dits quilowatts «fantasma»–, mitjançant mètodes anti-reglamentaris, com ara empalmaments il·legals a la xarxa per part d’usuaris sense contracte, dobles escomeses o manipulació dels equips de mesura. De tots aquests kWh, 37.658.545 eren a Tarragona.Pel que fa a la resta de demarcacions, on es produeix el major nombre és Barcelona, amb 19.739 expedients oberts i 217.170.223 kWh, mentre que Girona suma 3.225 expedients i 27.808.149 kWh. La demarcació on s’han produït menys fraus al llarg de l’any 2018 ha estat Lleida, amb 680 expedients i 7.345.257 kWh. En comparació, Girona és la que té més expedients, però Tarragona és qui ha defraudat més kWh, segons l’empresa.A banda de les xifres, l’empresa destaca que el frau de fluid elèctric «pot suposar un greu risc per la seguretat i la salut de les persones, tant pel propi defraudador com pels que l’envolten, i alhora posen en risc també la seguretat de les instal·lacions i dels bens immobles».En aquest sentit, durant els últims anys s’han registrat nombrosos casos d’incendis en instal·lacions i habitatges com a conseqüència d’aquestes manipulacions. Igualment, instal·lacions elèctriques manipulades poden provocar sobrecàrregues a la xarxa no previstes, amb la conseqüent desconnexió de fusibles de centres de transformació, fet que es tradueix en talls de llum i un deteriorament de la qualitat del servei.Un altre factor que agreuja el problema del frau és el creixement dels cultius de cànnabis que s’ha produït en els últims anys. Aquests cultius van freqüentment acompanyats d’enganxaments il·legals a la xarxa elèctrica, que poden arribar a generar importants interrupcions de subministrament als nuclis de població on es duen a terme. Una habitatge utilitzat com a plantació indoor de marihuana consumeix l’equivalent a vint habitatges i la concentració d’aquests cultius en determinades zones arriba a saturar la xarxa.Segons Endesa, el gruix del frau elèctric a Espanya el cometen grans consumidors, tant empreses de sectors industrials i de serveis com negocis com domicilis particulars amb consums elevats.