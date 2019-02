Els treballadors d'Aprodisca denuncien que porten 10 anys amb els sous congelats

La plantilla es va concentrar dijous a la plaça Major de Montblanc

Els treballadors d'Aprodisca (Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà) denuncien que porten deu anys amb els preus congelats, segons ha informat Ràdio Montblanc. La plantilla es va concentrar dijous per la tarda a la plaça Major de Montblanc sota el lema 'volem ser visibles'.Des de l'entitat, veuen de forma positiva l'augment del salari mínim interprofessional però asseguren que moltes centres especials no podran assumir l'increment perquè les «retallades de l'administració, han provocat un debilitament continuat de la situació financer».Anna Mas, gerent d'Aprodisca, ha assegurat que de moment la situació actual és sostenible però cal que «augmentin les ajudes» per evitar posar en perill molts llocs de feina.A més dels treballadors de Montblanc, aquest dijous també s'ha concentrat la plantilla de la Selva del Camp.