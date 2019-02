Deixen en llibertat la resta de detinguts per l'operació antidroga a Valls i Reus

El menor ha ingressat al centre de Can Llupià de Barcelona

Actualitzada 01/02/2019 a les 15:28

El jutjat de Valls en funcions de guàrdia ha deixat en llibertat a l'espera de ser citats davant del jutge a 12 dels 22 detinguts en l'operació dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de drogues a Valls i Reus. El dispositiu que encara segueix en marxa s'ha saldat, de moment, amb 22 detinguts. El jutge va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per set d'ells; llibertat provisional amb mesures cautelars per un; i sense mesures cautelars per a un altre. El menor arrestat ha ingressat al centre Can Llupià de Barcelona mentre que els altres dotze es troben en llibertat a l'espera de ser citats davant del jutge.El desplegament policial es va iniciar dimarts a dos quarts de 6 del matí i els agents van intervenir en els registres 1,8 kg de cocaïna, 1,35 kg d'heroïna i 70.000 euros en efectiu. En aquest es van realitzar set registres, cinc a Valls i dos a Reus, i es van detenir 22 persones, una d'elles menor.L'operació contra el tràfic de droga segueix en marxa i no es descarten noves detencions durant els propers dies. La causa està oberta per delictes contra la salut pública i pertinença a associació criminal. El jutge ha decretat secret de sumari.