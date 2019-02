Cops de porra dels Mossos per apartar un grup de manifestants que obstaculitzava la sortida de Forcadell

Una persona ha estat traslladada en ambulància

Actualitzada 01/02/2019 a les 08:14

La sortida de Carme Forcadell de la presó de Mas d'Enric ha acabat sent una mica accidentada perquè un grup de manifestants ha intentat obstaculitzar el pas de la comitiva a mig quilòmetre de l'accés al centre penitenciari. Els Mossos d'Esquadra els han apartat amb alguns cops de porra mentre els concentrats cridaven 'Som gent de pau' o 'No us mereixeu la senyera que porteu'. Una persona ha estat traslladada en ambulància perquè l'haurien empès i hauria caigut a terra, segons alguns testimonis.Forcadell ha sortit de Mas d'Enric a les 6.45 hores en direcció a Brians 2, d'on viatjarà amb els altres presos en un mateix vehicle fins a centres penitenciaris de Madrid.