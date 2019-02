Convoquen concentracions al territori per rebutjar el judici per l'1-O

A Tarragona la manifestació es farà a les 19.30 hores davant la Subdelegació del Govern

L'ANC, els CDR i l'Assemblea Nacional han convocat diverses concentracions al territori per rebutjar el judici per l'1-O sota el lema 'L'autodeterminació és un dret, no un delicte'. A Tarragona la manifestació es farà a la Subdelegació del Govern a les 19.30 hores mentre que a Reus se celebrarà a la Plaça Mercadal a les 20 hores.A les 19.30 hores també hi ha convocada una manifestació a la Plaça Blat de Valls. A les Terres de l'Ebre hi ha previstes concentracions a les 20 hores a la Plaça Alfons de Tortosa, a la Plaça de l'Ajuntament de Gandesa, al Consell Comarcal de Móra d'Ebre i a la Plaça de l'Ajuntament d'Amposta.Les manifestacions s'han convocat el dia en que s'han traslladat a les presons de Madrid els presos polítics empresonats en motiu de la celebració del judici per l'1 d'Octubre el pròxim 12 d'octubre.