Adif avança en la instal·lació de l'ample UIC al Corredor

Adjudica dos contractes pel tram entre Castellbisbal i Vila-seca

Actualitzada 31/01/2019 a les 21:45

Adif ha aprovat ha adjudicat dos nous contractes de subministrament de materials per avançar en la implantació de l’ample estàndard en el Corredor Mediterrani al seu pas per Catalunya, amb una inversió global superior als 82,5 milions d’euros (IVA inclòs). Per una banda, s’ha adjudicat, per un import total de 72.829.323,12 euros (IVA inclòs), el contracte de subministrament d’aparells de via per al tram Castellbisbal-Vila-seca.Segons Adif, els aparells de via són dispositius que permeten bifurcar les vies, i són imprescindibles per a la correcta execució del projecte d’implantació de l’ample internacional en el tram Castellbisbal-Vila-seca mitjançant la instal·lació d’un tercer carril, a més de l’adaptació de les instal·lacions i diferents elements de la línia. «El contracte comprèn el subministrament de dispositius interoperables d’ample convencional i internacional, amb l’objectiu de garantir la correcta explotació d’aquest tram tant per als trens de mercaderies de tots dos amples com per als serveis de viatgers», apunta Adif.El contracte s’ha dividit en tres lots i, el primer, destinat al tram Castellbisbal-Martorell, ha estat adjudicat a l’empresa Amurrio Ferrocarril i Equips per un import de 23.783.745,3 euros (IVA inclòs). El segon correspon al trajecte Martorell-Sant Vicenç de Calders, adjudicat a Dur Felguera Rail amb un pressupost de 23.947.378,44 euros (IVA inclòs), i el tercer lot comprèn el tram Sant Vicenç de Calders-Vila-seca, s0ga adjudicat a l’empresa Jez Sistemes Ferroviaris per 25.098.199,38 euros (IVA inclòs).D’altra banda, s’ha adjudicat, per un import de 9.686.316,2 euros (IVA inclòs), el contracte de subministrament i transport de travesses per a la implantació de l’ample estàndard en el tram Castellbisbal-Martorell.