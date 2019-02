Activada l'alerta Ventcat per forts vents al litoral de Tarragona i a l'Ebre

Les ratxes podran superar els 100 km/h

Actualitzada 01/02/2019 a les 19:29

Demà torna a guanyar protagonisme el vent a molts punts. Sobretot a cotes altes del Pirineu i al terç sud del país es podran superar els 100 km/h. #meteocat pic.twitter.com/HPIrgJ2cNj — Meteocat (@meteocat) 1 de febrer de 2019

Protecció Civil ha activat aquesta tarda l'alerta el pla Ventcat per la previsió de fortes ratxes de vent aquest cap de setmana sobretot a les cotes altes del Pirineu i Prepirineu, al litoral de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. Al terç sud del país aquestes podran superar els 100 km/h.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir de dissabte al matí el vent s’enfortirà a la meitat sud de Catalunya, afectant especialment les comarques del Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià. El vent bufarà de component nord i oest. En aquestes zones, el vent disminuirà a partir del diumenge. El vent anirà acompanyat d'una baiada de temperatures.A partir del migdia, el vent també serà intens al Pirineu i Prepirineu, enfortint-se encara més de cara a la nit i matinada. Durant tot diumenge, el vent es mantindrà fort al Pirineu i Prepirineu, amb cops de més de 90 km/h. Al Pirineu, el llindar d'avís s'assolirà a les cotes altes.Es recomana molta prudència en la mobilitat a les zones afectades per fort vent, i també en les activitats a l'aire lliure en zones boscoses i d’alta muntanya. En àmbits urbans, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent.Fins demà dissabte, el vent al litoral pot provocar fort onatge i afectacions al front marítim per la qual cosa demanen que la gent no s'apropi als espigons i esculleres.El vent anirà acompanyat també per una forta davallada de les temperatures, i al Pirineu Occidental (sobretot a la Val d’Aran) es produiran nevades.