Van trobar-les en un bosc entre Bonastre i Roda de Berà a l'octubre i s'ha confirmat l'ADN

Actualitzada 31/01/2019 a les 13:08

Ramon Garcia, el veí de la Pobla de Montornès que va desaparèixer la nit del 24 de desembre de 2016, ha aparegut mort: s'han trobat restes òssies del seu cos en una zona que, de fet, ja havia estat batuda pels grups de cerca que es van organitzar durant molt de temps. Els Mossos d'Esquadra van confirmar ahir a la família del desaparegut que l'ADN dels ossos trobats es correspon amb el d'aquest veí.El 29 d'octubre del passat any, un caçador que es trobava en una zona boscosa entre Bonastre i Roda de Berà va trobar ossos i restes de roba escampats per la zona. Ho va comunicar a la policia, la qual va confirmar que es tractava de restes humanes. La unitat de criminologia va acarar l'ADN dels ossos amb el dels desapareguts, entre aquests, Ramon Garcia, qui tenia 53 anys, i no va ser fins ahir que va confirmar a la família que es tracta de les restes del veí de la Pobla de Montornès. Fonts coneixedores d'aquest cas i que van participar molt activament en la recerca de Ramon Garcia no amaguen la seva sorpresa, ja que es va buscar el veí durant dies i «a indrets que, fins i tot, no tenen res a veure amb la Pobla de Montornès».L'última vegada que van veure Ramon Garcia, qui tenia una discapacitat del 60%, va ser la tarda del 24 de desembre del 2016. Un veí se'l va trobar llençant els papers dels embolcalls dels regals del Tió que s'havia fet al poble al contenidor. Després, ja no es va saber res més d'ell. La família va denunciar la desaparició l'endemà i durant dies, familiars, veïns, amics, Protecció i Civil, entre moltes altres persones, van realitzar batudes en una recerca en la qual es va implicar també l'Ajuntament.