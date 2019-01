Els Bombers excarceren el conductor d'una furgoneta que ha xocat amb un camió a Vila-rodona

L'home ha estat evacuat amb pronòstic greu a l'Hospital Joan XXIII

Un home ha resultat ferit greu, el matí d'aquest dijous 31 de gener, després que la furgoneta que conduïa hagi xocat contra un camió a l'AP-2, a l'alçada de Vila-rodona. L'home ha quedat atrapat dins el vehicle i els Bombers l'han hagut d'excarcerar. Posteriorment ha estat evacuat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.L'accident s'ha produït a les 6.45h al punt quilomètric 219 de l'AP-2, al terme municipal de Vila-rodona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que es desconeixen, una furgoneta i un camió han patit una col·lisió.Com a conseqüència de l'accident, el conductor de la furgoneta ha quedat atrapat per les extremitats inferiors a l'interior del vehicle. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han dirigit al lloc i han excarcerat l'home. Posteriorment, el Servei d'Emergències Mèdiques, que ha acudit al lloc amb tres unitats, l'ha traslladat a l'Hospital Joan XXIII en estat greu.Pel que fa a l'afectació viària, s'han tallat dos carrils de l'autopista en aquest punt, per la qual cosa només hi ha un carril obert.