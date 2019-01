Els afectats de la Cooperativa de l'Aleixar recuperaran l'11 % del seu diners

L'Ajuntament va fer efectiva ahir dimecres la compra de les antigues oficines i dels magatzems per 324.604 euros

Els afectats pel forat de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de L'Aleixar recuperaran, de moment, l'11% dels seus dipòsits gràcies a la venda d'immobilitzats a l'ajuntament del municipi.Segons informa el Consell Comarcal del Baix Camp, l'Ajuntament de l'Aleixar va fer efectiva ahir dimecres la compra de les antigues oficines i dels magatzems per 324.604 euros.L'operació es va segellar en una notaria reusenc per un import de 324.604 euros i l'ajuntament va transferir aquests diners en el mateix acte a la Cooperativa, la qual cosa implica que aquesta entitat, al seu torn, pugui transferir-ho als dipositants.Els afectats per la fallida de la Secció de Crèdit rebran entre el 10 i un 11 per cent dels diners que van perdre pel forat de la Secció de Crèdit, creat al llarg de l'última dècada i que ara investiga un jutge.Tant el ple municipal com l'assemblea de la Cooperativa, formada per uns 200 socis, havien donat llum verda a l'operació de compravenda, que permet donar liquiditat a la Cooperativa i que el seu patrimoni quedi en mans del municipi.Les antigues oficines de la Cooperativa es destinaran a oficines i serveis municipals i es negocia llogar els magatzems a la Cooperativa Coselva del municipi veí de la Selva del Camp, amb la qual cosa mantindrien el seu ús agrícola.