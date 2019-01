El Departament d'Agricultura destinarà ajudes extraordinàries al sector de l'avellana

La mesura, que també inclou demanar a la Seguretat Social el retard en pagament de quotes, l'havia reclamat Unió de Pagesos

El Departament d'Agricultura destinarà ajudes extraordinàries davant la situació que pateix el sector de l'avellana, segons s'ha compromès aquest matí la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, en la reunió bilateral mantinguda amb Unió de Pagesos (UP).Està previst que aquestes ajudes s'acordin de manera conjunta abans d'acabar el mes de febrer vinent, informa UP.En resposta a les peticions del sindicat agrari davant la situació del mercat i la producció de l'avellana, Agricultura ha manifestat haver reclamat davant el ministeri l'articulació d'ajudes al mercat i l'adequació dels mòduls de l'IRPF per al cultiu de l'avellaner.Finalment, el Govern ha reclamat el retard extraordinari del pagament de les quotes de la Seguretat Social per als pagesos d'avellanes motivat per les adversitats climatològiques.D'altra banda, durant la reunió bilateral d'aquest dijous, Jordà ha adquirit el compromís de donar suport a i facilitar una línia de crèdit via l'Institut Català de Finances (ICF) als joves que s'han incorporat a l'activitat de l'avellana els últims cinc anys.Segons Jordà, «no deixarem sols tots aquells joves i tindran el nostre suport i l'acompanyament que es mereixen en el seu procés d'incorporació al camp».Agricultura ha anunciat també l'inici d'una campanya per fomentar el consum de cítrics de l'Ebre i posar en valor la seva qualitat.En aquest sentit, està previst que el Govern demani al ministeri ampliar la quota per retirar del mercat de manera extraordinària taronges i clementines per fer suc, així com l'adequació dels mòduls de l'IRPF 2018 per al cultiu dels cítrics a Catalunya.La consellera d'Agricultura ha insistit en la necessitat que el sector conegui el «potencial» de les circumscripcions econòmiques com a eina per regular el mercat i prevenir les crisis de preus.Malgrat que a Catalunya hi ha tres circumscripcions: la del préssec i nectarina, la de la pera i la de la poma, Agricultura també treballa per impulsar la de l'avellana i els cítrics.En la mateixa línia, Jordà ha destacat el valor de l'Observatori de preu en el sector de l'avellana, eina que «ha de donar més transparència als mercats».El departament d'Agricultura va presentar el mes de novembre passat el Pla Estratègic per a la valoració de l'avellana, millorar el seu coneixement i el del propi sector.El pla, que va néixer el 2016, serveix per «millorar la producció del cultiu, fomentar l'organització del sector i la transparència dels mercats».