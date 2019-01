Ander Basterretxea no optarà a ser candidat a l'alcaldia pel PSC a Vila-seca

El regidor assegura no voler divisió després que la Federació li retirés la confiança

Actualitzada 30/01/2019 a les 22:19

El partit, sorprès

Ander Basterretxea, advocat de professió i regidor a l’Ajuntament de Vila-seca pel PSC des de l’any 2015, no repetirà com a cap de llista a les eleccions municipals del maig. Així ho va fer públic el passat dimarts al vespre, en un missatge dirigit tant a la militància com a la resta de la federació, en què destacava que prenia la decisió després de no comptar amb el suport de la direcció del partit a Tarragona.Es dona la circumstància que Basterretxea ja havia estat proclamat com l’únic candidat a encapçalar la candidatura socialista el passat novembre, després que fos l’únic a recollir els avals necessaris i presentar-los a l’executiva local. Tot i el suport dels seus, el vila-secà afirmava que tot plegat es va generar per «diferències amb la federació», que li va retirar la confiança i, en una reunió, diversos directius li van traslladar que proposarien un altre candidat. Més tard, el primer secretari del partit a Vila-seca, Jonathan García, va fer un pas endavant i es va posicionar per ser cap de llista, un fet que sumaria fins a tres candidatures. «Jo no vull divisions, dins del partit la gent que em dona suport a mi ara mateix es dividiria entre jo i Jonathan García», assegura Basterretxea. Per això i perquè aquesta situació li ha provocat no estar «a gust» liderant el PSC al municipi, marxa. Això sí, no aclareix què farà després. Qui també és possible que marxi és Estela Martín, la número 2 a l’Ajuntament i que forma part de l’equip de Basterretxea.Un dels motius que apunta que podrien haver desembocat les diferències entre ell i la direcció tarragonina del PSC hauria estat la seva dedicació «més al municipi» i no tant a qüestions d’àmbit nacional. Basterretxea es considera «catalanista» i és per això que veu amb incertesa el futur polític de l’Ajuntament de Vila-seca, especialment arran de la renúncia del seu homòleg a Convergència i Unió –ara PDeCAT– Josep Poblet, que deixa l’alcaldia després de 26 anys.Per la seva banda, Jonathan García ha destacat que es presenta perquè «qualsevol militant es pot presentar» però assegura que la federació no s’ha posat en contacte amb ell perquè lideri la llista. «Ens podríem trobar amb cinc o sis candidats a l’assemblea, qualsevol es pot presentar allà mateix sense haver de dir-ho prèviament», diu García.Malgrat que no ha volgut fer declaracions, la direcció del partit es va veure sorpresa dimarts per la decisió de Basterretxea. Públicament i en bloc, la federació no s’ha manifestat sobre el candidat i esperen l’assemblea de l’agrupació local del proper 7 de febrer per tal de posicionar-se. Les agrupacions locals poden decidir els seus candidats i proposar-los, però també poden proposar-ne les federacions, segons els estatuts del partit.La davallada del PSC a les eleccions municipals a Vila-seca és un fet que alhora coincideix amb la caiguda del partit a Catalunya. L’any 2007 van arribar als cinc regidors, gràcies a 1.751 vots. Al 2003, van baixar als 1.376 vots i quatre representants. Finalment, al 2015 van obtenir 861 vots i van sumar dos regidors. Alhora, ara fa tres anys i mig van perdre la seva històrica segona posició, per darrere de CiU.