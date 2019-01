Un ocupa provoca un incendi mentre intenta 'punxar' la llum a Salou

Els veïns fa prop de 24 hores que no tenen electricitat i denuncien que, en cas que el foc s’hagués propagat, molts no haurien pogut sortir de l’edifici

Actualitzada 29/01/2019 a les 21:05

Sense cuina, aigua ni calefacció

Un incendi en el quadre elèctric del número 5 del carrer Camí de la Torre de Salou ha fet que l’edifici continuï sense subministrament elèctric des de les vuit del vespre del passat dilluns. Els veïns de l’immoble denuncien que l’incendi el va provocar un ocupa que viu en un dels pisos mentre manipulava la caixa de comptadors de la comunitat per intentar punxar la llum.«Si els bombers no haguessin arribat a temps, s’hauria pogut produir una tragèdia. El quadre de llum està a l’única porta d’entrada i sortida de l’edifici i, en cas de propagar-se el foc o el fum, els veïns del segon i tercer pis haurien d’haver sortit pel balcó. Això si no tenen persianes elèctriques com jo. No puc obrir les finestres des del passat dilluns perquè continuem sense llum», explica H. K., propietària d’un dels pisos de l’immoble afectat.L’incident es va produir al voltant de les vuit del vespre. De fet, un dels veïns va veure l’ocupa manipulant el quadre de llum que està situat a la planta baixa, just al costat de l’únic portal d’aquest edifici, i va trucar a la policia. Quan va començar a sortir fum van trucar immediatament als bombers, els quals van arribar a temps, acompanyats de la policia i una ambulància. Es va fondre el transformador i l’edifici sencer va quedar sense subministrament elèctric.Des de dilluns a la tarda els veïns viuen amb les incomoditats que provoca no disposar d’electricitat a la llar, amb l’agreujant que en l’edifci hi viuen persones malaltes. «No puc cuinar, tampoc obrir les finestres. No disposo d’aigua calenta, perquè la caldera, tot i que és de gas, té la presa elèctrica. Ni tan sols puc carregar el telèfon mòbil...», explicava la veïna, qui, de fet, ha presentat una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra. «Si es produeix una emergència durant la nit i ens quedem sense telèfon no podrem ni trucar», afegia.Ahir al matí, els operaris van inspeccionar el quadre de llum. La caixa de connexió de l’edifici amb el subministrament elèctric general ha quedat calcinat i no podran reparar-lo fins que no es canviï la instal·lació. «Ens han dit que no poden arreglar-ho fins que Endesa no talli tota la llum al carrer, en cas contrari, els operaris no poden treballar amb seguretat. La companyia encara no ens ha respost», deia ahir la veïna.La persona que va provocar l’incendi no és l’únic ocupa que hi ha al número 5 del Camí de la Torre. Asseguren que hi viu una altra família, però no és problemàtica. L’home que manipulava el quadre elèctric ocupa un pis que és propietat d’una entitat bancària i entra i surt de l’immoble. La veïna es preguntava si l’entitat bancària assumirà les despeses que generarà els treballs per arreglar tota la connexió elèctrica de l’edifici i es planteja la possibilitat que la comunitat pugui tapiar el pis per impedir l’entrada d’ocupes, quelcom que hauria d’haver fet la propietat del del principi.