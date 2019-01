Torredembarra estudiarà quant costa tornar a instal·lar l'Alfa i Omega al mar

L'estructura es va desmuntar al juny del bloc de Baix a Mar perquè suposava un perill en haver-se deteriorat molt

L'Ajuntament de Torredembarra encarregarà diversos pressupostos per saber quant costaria tornar a instal·lar la icònica escultura Alfa i Omega, de Rafael Bartolozzi, al bloc de Baix a Mar, mar endins. L'estructura va ser desmuntada al juny perquè suposava un perill, ja que s'havia deteriorat molt. La decisió es va prendre dimarts al vespre en una reunió del grup de treball, en què la majoria de participants van coincidir en el fet que cal reposar l'escultura al mateix lloc. A més d'estudiar el cost, també caldrà abordar amb quin material s'ha d'instal·lar. Pel que fa al bloc de formigó, una peça important de la història del món de la pesca a Torredembarra, l'Ajuntament ja ha previst la seva restauració i compta amb una partida de 70.000 euros al pressupost d'inversions d'aquest 2019.En aquesta reunió, hi van prendre part representants de diferents grups polítics amb representació al consistori, membres de l'Associació de Veïns Sant Joan de Baix a Mar i Nil Bartolozzi, fill i hereu legal de l'escultor. També hi va prendre part Santiago Segalà, l'alcalde de Torredembarra en el moment que es va instal·lar l'Alfa i Omega al bloc.L'escultura es va desmuntar pels danys detectats en les pèrdues de gruix del material, la degradació de l'acer patinable o la desintegració de soldadures. De fet, el procés de corrosió de les xapes de les potes de l'escultura era irreversible. En aquell moment, el consistori ja va manifestar que la decisió del futur de l'Alfa i Omega seria col·lectiva.