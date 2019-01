S'eleven a 20 els detinguts en l'operació contra el tràfic de drogues a Valls i Reus

Entre els arrestats hi ha un menor

Els detinguts per l'operació policial dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic de drogues a Valls i Reus s'han elevat a 20, dels quals un és menor. L'operació policial es va iniciar a dos quarts de 6 del matí d'ahir dimarts i encara segueix oberta, per la qual cosa es podrien produir més detencions. Els agents van intervenir en els registres 1,8 kg de cocaïna, 1,35 kg d'heroïna i 70.000 euros en efectiu.En l'operatiu policial desplegat ahir es van fer un total de set registres, cinc a Valls i dos a Reus. En total es van detenir vint persones durant tota la jornada, segons han actualitzat avui els Mossos d'Esquadra. Un dels arrestats és un jove menor d'edat. L'operació contra el tràfic de droga segueix en marxa, per la qual cosa es podrien produir més detencions en les properes hores.