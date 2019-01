L'AN estudiarà el 6 de febrer els recursos contra els processaments dels terroristes del 17-A

El jutge Andreu ja va rebutjar els recursos de les defenses i ara és el torn de la sala penal

Actualitzada 30/01/2019 a les 15:37

L'Audiència Nacional celebrarà el proper 6 de febrer una vista per estudiar els recursos contra els processaments dels tres terroristes empresonats pels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. La secció segona de la sala penal ha fixat la vista per a les 10.50h del matí. El jutge Fernando Andreu –que ha estat al càrrec de la instrucció- va processar els tres membres de la cèl·lula terrorista el passat 10 d'octubre i, posteriorment, el 15 de novembre va rebutjar els recursos de les defenses i va confirmar els processaments per integració a organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius, d'estralls i col·laboració amb organització terrorista. Ara és el torn de la sala penal, que d'estudiar de nou els recursos d'apel·lació que presenten les defenses.Els tres processats són Mohamed Houli Chemlal (ferit a l'explosió de la casa d'Alcanar) i Driss Oukabir (detingut a Ripoll), a qui el jutge Fernando Andreu proposa jutjar pels delictes d'integració a organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i un delicte d'estralls en grau de temptativa. L'altre processat és Said Ben Iazza, detingut a Vinaròs després dels atemptats per facilitar material per fer els explosius i ajudar en el seu transport. En aquest cas, Andreu demana jutjar-lo per col·laboració amb organització terrorista.Són els únics que estan en presó preventiva ja que la resta d'integrants de la cèl·lula van morir o a l'exposició d'Alcanar o abatuts pels Mossos.