L'Ajuntament de Roda ja compta amb un pis d'emergència social equipat

L’Obra Social “la Caixa” ha aportat 3.000 euros per equipar part del pis

Actualitzada 30/01/2019 a les 15:28

L’Ajuntament de Roda de Berà ja disposa d’un pis d’emergència social totalment equipat. En l’equipament de l’habitatge hi ha contribuït l’Obra Social “la Caixa”, ha aportat 3.000 euros que s’han destinat a la compra d’electrodomèstics, mobiliari i estris de primera necessitat. Aquest domicili servirà per allotjar temporalment famílies en situació de vulnerabilitat o persones en situació de violència de gènere que hagin hagut d’abandonar casa seva.L’alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, i el director d’Institucions de Caixabank a Tarragona, Alexis Gómez, van visitar ahir al pis, que compta amb 70 metres quadrats. També hi van ser presents la regidora d’Acció social, Teresa Ferré, i el director de l’oficina local de CaixaBank, Josep Maria Crespo.La regidora Teresa Ferré ha assegurat que el pis «està preparat perquè qualsevol família que ho necessiti de forma puntual, previ informe de Serveis Socials, hi entri a viure». Els tècnics de l’àrea d’Acció Social seran els encarregats de gestionar els habitatges i de cedir-los en cas necessari.El govern municipal compta amb una partida de 150.000 euros que serà destinada en breu a l’adquisició de dos pisos més d’aquestes característiques en punts diferents del municipi.