Josep Poblet no es presentarà a les eleccions després de 26 anys a l'alcaldia

L’alcalde de Vila-seca diu que «ha arribat l’hora de fer un canvi de cicle, d’injectar nova joventut i preparació, saba nova»

Actualitzada 29/01/2019 a les 21:28

El futur

Poblet i el «procés»

L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, no optarà al càrrec en les pròximes eleccions municipals del maig. Enguany deixarà enrere 26 anys al capdavant de la corporació municipal i de majories aclaparadores a les urnes. L’anunci l’ha fet aquest vespre, durant la seva conferència anual a l’hotel Gran Palas de la Pineda en la qual, sota el títol Vila-seca: projecte, confiança i futur, la transformació de la ciutat en els darrers 26 anys ha derivat a un discurs molt més personal, emotiu i, sobretot, de comiat.La sala era plena de gom a gom, amb 650 persones provinents de tots els sectors de la localitat. Entre els assistents, l'exalcalde, Joan Maria Pujals; el secretari general d'Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau; el vicepresident de la Diputació, Quim Nin i l'exrector de la URV, Josep Anton Ferré.«Ha arribat l’hora de fer un canvi de cicle, d’injectar nova joventut i preparació, saba nova, de donar per finalitzada una etapa i d’encetar-ne una altra», ha dit a les acaballes del seu discurs. «De finalitzar el meu temps de les responsabilitats públiques al vostre servei, de lliurar-vos, com fa pocs dies als Reis d’Orient, la clau de la ciutat a vosaltres, a tots, que sou els seus propietaris. Tinc més vida lliurada al servei públic que a la meva família», afegia, per si algú tenia algun dubte.Poblet ha acabat reconeixent la dificultat que suposava per a ell prendre la decisió –«ara sé que és més difícil sortir que entrar», deia– per acabar demanant complicitat amb qui prendrà el relleu i la difícil responsabilitat de mantenir les majories que ha aconseguit en les sis eleccions municipals en què ha concorregut com a cap de llista, primer a l’extinta Convergència i Unió, i, darrerament, al PDeCAt. «En pocs dies sortirà i coneixereu la proposta de la persona que prendrà el meu relleu», anunciava.Poblet ha acabat la conferència agraint a la població el suport i la confiança rebuda «als despatxos i al carrer» durant vuit eleccions municipals (en sis com a cap de llista), en les tres eleccions al Parlament de Catalunya i durant els seus tres mandats a la presidència de la Diputació de Tarragona. La seva llarga carrera política va començar com a tinent d’alcalde i regidor delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vila-seca i Salou l’any 1987.«Podeu comptar amb mi per ser al vostre costat, per fer també costat fins a l’extenuació a tots els equips que portin Vila-seca cap amunt». D’aquesta manera ha finalitzat una conferència en la qual ha fet partícip a tota la ciutadania dels èxits i la projecció aconseguida pel municipi en els darrers anys, «des d’aquell poble petit i entranyable que érem, ens hem transformat en una ciutat esplèndida i qualificada, també cohesionada i ben admirable i admirada».Josep Poblet ha explicat que el «somni» o projecte de ciutat ha esdevingut real i ho ha demostrat en xifres. En 26 anys, Vila-seca ha passat dels 12.000 als 23.000 habitants. «La nostra capacitat inversora és d’entre 5,5 a 6 milions d’euros i el deute, zero. Fa 28 que no imposem impostos especials. Vila-seca es troba entre els primers municipis de Catalunya que fan la millor gestió dels seus residus i un 96,4% de la població qualifica de bé o molt bé la neteja i l’ordre en la ciutat», ha dit.Josep Poblet ha assegurat que han estat sis eixos els que han dirigit la «brúixola» del model de gestió del seu equip: «Les persones, l’alta qualitat de vida a través d’un urbanisme transformador, infraestructures i grans actuacions, formació i cultura com a patrimoni de tots, economia moderna, diversa i equilibrada i, finalment, innovació i competitivitat».«Som únics subvencionant l’arranjament de façanes i la rehabilitació integral d’edificis i també concedint llicències d’Obra Menor immediatament i gratuïtament. La transformació del Parc de la Torre d’en Dolça, l’ampliació i modernització dels pavellons poliesportius i l’entrada en servei de Transport Públic Municipal», han estat només alguns dels exemples que ha posat del model d’urbanisme transformador que s’ha executat a la ciutat.La recuperació del litoral, els nous grans parcs públics, l’oferta turística del CRT, el nou Raval de la Mar, el nou passeig cívic cap a la Plana, la bona situació del municipi en el nus de les comunicacions ferroviàries, la creació de places d’aparcament, i el fet d’haver esdevingut ciutat universitària, han estat alguns dels reptes en infraestructures que Poblet ha destacat com a fites assolides en els darrers anys.«La cultura ens arrela i ens projecta al món», ha afirmat al llarg de la conferència, tot fent un repàs de la compra de patrimoni històric que ha fet l’Ajuntament en la darrera dècada. L’adquisició del Castell –per convertir-lo en un centre d’art i divulgació de la història del municipi– o del celler, que serà referent cultural, teatral i turístic d’esdeveniments i activitats cíviques, han estat alguns dels exemples més destacats. Ha fet repàs, tot seguit, dels projectes en marxa i de futur, com ara el futur Hard Rock al CRT o la ZAL, entre molts altres.Josep Poblet ha volgut exposar els motius pels quals ell i el seu equip no s’han pronunciat mai obertament envers l’anomenat procés català. «No hem utilitzat la nostra majoria per aprovar opcions que no són del sentit majoritari de la nostra ciutat o que tenen sectors significatius de la societat en contra», ha dit. Josep Poblet ha assegurat que ha perseguit el model de convivència entre les diverses opcions «vam dir un no rotund a formar part de l’AMI (Associació de Municipis per la Independència), i vam dir sí al dret a decidir votant lliurement». «Com a alcalde, he defensat la lliure manifestació de totes les posicions, així ho acredita la meva acció personal l’1-O davant la Guàrdia Civil», finalitzava.