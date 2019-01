El FIC-CAT buscar crítics cinematogràfics per al festival

El programa Nova Crítica el tutoritzarà Víctor Esquirol

Actualitzada 30/01/2019 a les 15:10

El Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Berà busca crítics per cobrir l'esdeveniment. Per quart any consecutiu, el FIC-CAT posarà en marxa el programa Nova Crítica, una activitat adreçada a joves crítics cinematogràfics. L’acompanyament i tutorització del programa anirà a càrrec de Víctor Esquirol, periodista que treballa com a crític de cinema en diversos mitjans de comunicació.Durant els dies del Festival, els seleccionats escriuran, editaran i faran entrevistes per publicar al blog digital del FIC-CAT i també tindran l’oportunitat de lliurar el Premi Nova Crítica a la producció que considerin adient.Les persones interessades en participar han d'enviar un correu electrònic al coordinador de l’activitat, Ferran Calvet ( ferrancalvet@gmail.com ) adjuntant el CV amb les dades personals i de contacte, estudis realitzats i en procés, idiomes i experiència professional, i fer arribar una crítica d’una pel·lícula, en llengua catalana, de qualsevol gènere i any (de 500 paraules com a màxim).Els aspirants hauran de disposar de vehicle propi i ordinador portàtil, i tenir disponibilitat completa durant la celebració del Festival, del 8 al 15 de juny. Les despeses d’allotjament aniran a càrrec de l’organització. Les inscripcions seran obertes fins el 19 d’abril i el dia 3 de maig es farà pública la selecció.