Covestro torna a patrocinar la nova edició de Joves Campions de la Terra de l'ONU

El premi cerca propostes de joves emprenedors de 18 a 30 anys dedicades a la preservació del planeta

Actualitzada 30/01/2019 a les 12:30

L'empresa Covestro torna a col·laborar amb l'Organització de les Nacions Unides (ONU) per posar en marxa una nova edició de Joves Campions de la Terra, el prestigiós premi per joves emprenedors de 18 a 30 anys amb «grans idees per al món del futur».Aquesta és la tercera edició del guardó, que escull set guanyadors. Els set rebran 15.000 dòlars de capital inicial per invertir en els seus projectes, invitacions i fons per atendre reunions d'alt nivell de l'ONU i compartir amb el món les seves idees. També rebran formacions i 'mentoring'.Aconseguir incentivar la innovació i impulsar les noves generacions en la preservació del nostre entorn. Els organitzadors busquen «joves que vegin més enllà de la crisi actual i tinguin el valor d'inventar un futur que gaudeixi d'una economia més ecològica».Després d'obrir la convocatòria per rebre candidatures, un jurat global seleccionarà els set projectes guanyadors del 2019. Més informació sobre la convocatòria a: http://web.unep.org/youngchampions/es