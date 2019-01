A presó un veí de Creixell per atracar amb un ganivet quatre establiments de Vilafranca

L’home va robar amb violència i intimidació a tres benzineres i un forn de pa del municipi

Un home de 47 anys i veí de Creixell ha ingressat a presó per atracar amb un ganivet de cuina tres benzineres i un forn de pa de Vilafranca del Penedès. Els quatre robatoris amb violència i intimidació es van produir entre el mes de novembre del 2018 i aquest gener i els Mossos d’Esquadra el van detenir el dia 16 d’aquest mes, només quatre dies després del darrer robatori. El jutge va decretar el seu ingrés a presó.La investigació es va iniciar l’11 del passat mes de novembre, quan els investigadors de la comissaria de Vilafranca del Penedès van tenir coneixement d’un robatori amb violència i intimidació en una benzinera del municipi. El lladre, que portava una jaqueta fosca amb caputxa, havia utilitzat un ganivet de cuina per intimidar a la treballadora de l’establiment i aconseguir els diners de la caixa enregistradora.El mateix home va cometre un segon robatori amb violència i intimidació uns dies més tard, el 20 de novembre, en una altra benzinera del municipi i amb el mateix modus operandi. L’individu, que també vestia fosc i amb caputxa, va esgrimir un ganivet de cuina al treballador de l’establiment i el va amenaçar per a que obrís la caixa enregistradora. En aquest cas, l’empleat va impedir que aconseguís els diners i l’home va fugir corrent sense endur-se res.Els fets es van repetir l’onze de gener, quan el mateix autor va cometre un tercer robatori amb violència i intimidació amb la mateixa tècnica en una altra benzinera de Vilafranca. L’atracador va aconseguir endur-se els diners de la caixa enregistradora i va marxar corrents de l’establiment.Només quatre dies més tard, el 16 de gener, l’autor dels robatoris va cometre, a cara descoberta, un quart robatori amb violència i intimidació en un forn de pa del municipi. L’home va amenaçar la dependenta amb un ganivet quan estava apunt de tancar la botiga i va aconseguir endur-se els diners de la caixa enregistradora.Gràcies a les tasques d’investigació i a les imatges enregistrades pel sistema de vídeo vigilància dels establiments, els investigadors van aconseguir identificar el presumpte autor dels quatre robatoris. Els agents el van detenir el 17 de gener a Vilafranca del Penedès.L’arrestat va passar a disposició judicial i el jutge de guàrdia va decretar el seu ingrés a presó.