Veïns i l'Ajuntament de l'Albiol recapten diners per una família afectada per un incendi

Actualitzada 29/01/2019 a les 11:13

Diversos veïns de Masies Catalanes, urbanització de l’Albiol, i el mateix Ajuntament del municipi s’han posat mans a l’obra per ajudar a una família que ho ha perdut tot en un incendi. Es tracta de Jose María i Maria del Mar i els seus dos fills menors, un nen i una nena, els quals el passat dissabte van veure com casa seva cremava completament. Per aquest motiu, els veïns i el consistori han obert un compte bancari per recollir diners i donar-los suport econòmic.L’incendi es va produir el passat dissabte 26 de gener, quan el foc va destruir completament un xalet de fusta situat al número 3 de la plaça de Sant Antoni de Masies Catalanes. En l’habitatge hi vivia aquesta família, la qual estava al llit en el moment que es van produir els fets. Sortosament, pocs minuts abans que el sostre cedís, la família va sentir soroll i es va adonar que el foc estava devastant la teulada, per la qual cosa tots quatre van poder sortir il·lesos del succés.Els integrants de la família només van poder endur-se mantes i la roba de pijama que portaven posada en aquest moment, motiu pel qual ho han perdut tot. És per això que els veïns de la urbanització i l’Ajuntament s’han mobilitzat per donar suport a la família. El consistori ha coordinat l’impuls solidari a través del compte corrent ES73 2100 0581 7501 0163 6118, on es poden fer donacions, i ha ofert suport logístic i material en les tasques més urgents. Veïns i Ajuntament estan treballant en l’organització d’un acte solidari per recollir fons per a la família.