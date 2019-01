Una xarxa de trens regionals d'alta velocitat podria connectar Tarragona amb França

La Generalitat es planteja aquesta proposta, que uniria els aeroports de Reus i Girona

La Generalitat es planteja crear a partir del 2020 una xarxa de trens regionals de velocitat alta -fins a 200 quilòmetres per hora- per connectar Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida amb ciutats franceses com Perpinyà, Tolosa o Montpeller. La proposta uniria els aeroports de Reus i Girona.El president dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, va exposar ahir aquests plans en la conferència organitzada a Girona (Gironès) per Ferrmed i Energie TGV.Segons consta en la presentació del projecte, la Generalitat vol aprofitar la liberalització dels serveis ferroviaris, el 2020, per crear, en solitari o «preferentment» en col·laboració amb socis privats, aquesta xarxa de serveis regionals d'altes prestacions entre Catalunya i el sud de França.La pròpia Generalitat assumeix que es tractaria d'un negoci «amb una gran inversió inicial» i un temps de maduració «lent», però creu que es podria aconseguir el punt d'equilibri en l'operació del negoci en un termini de sis anys.Fins aleshores, estima que es generarien unes pèrdues de 3,94 milions d'euros anuals.Això no obstant, Ferrocarrils de la Generalitat subratlla que una xarxa d'aquest tipus podria tenir un potencial de viatgers de 3,79 milions a l'any, i tindria la virtut d'enllaçar ciutats catalanes entre elles, i aquestes amb ciutats franceses, en temps de viatge «molt competitius» davant del vehicle privat.FGC estima que els seus trens podrien connectar Barcelona i Girona en 40 minuts i la capital catalana amb Montpeller en 2 hores i 58 minuts, així com que s'enllaçaria Girona i Tarragona en 1 hora i 19 minuts, per exemple.Pel que fa al preu, calcula que un bitllet per a un viatge entre Barcelona i Montpeller o Tolosa se situaria entre els 30 i els 90 euros, en funció de la flexibilitat del passatger i de la categoria.El diagnòstic de la Generalitat es basa en la tesi que «les empreses monopolítiques estatals no han articulat una oferta atractiva de serveis transfronterers de caràcter regional i de mitjana distància».Una xarxa d'aquest tipus permetria també «enllaçar l'aeroport de Barcelona, el de Girona i el de Reus configurant un veritable sistema aeroportuari», argumenta la Generalitat.