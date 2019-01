El vehicle ha quedat bolcat a la calçada

Actualitzada 29/01/2019 a les 17:07

Una dona ha resultat ferida menys greu després que el seu cotxe sortís de la via a l'N-240 a Valls. L'accident s'ha produït a les 14.25 hores al quilòmetre 25.Els Bombers han rebut un avís passades les dues del migdia per un vehicle que ha sortit de la via i ha quedat bolcat. Com a conseqüència, la seva conductora ha quedat atrapada dintre del cotxe i els Bombers han hagut de fer tasques d'excarceració i l'han tret pel sostre.Fins al lloc s'han desplaçat tres dotacions de Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La dona ha estat traslladada a l'Hospital Pius de Valls amb pronòstic menys greu.