Renfe reprèn el projecte de llançar un AVE 'low cost' Madrid-Barcelona pel 2020

El nou servei, que hauria de connectar les dos capitals, passarà pel Prat de Llobregat i el Camp de Tarragona

Actualitzada 29/01/2019 a les 19:06

Renfe ha reprès el projecte de llançar el tren d'alta velocitat de baix cost que hauria de connectar Barcelona i Madrid a través del Prat de Llobregat i el Camp de Tarragona a finals del 2020.A finals del 2018, Renfe va explicar que el projecte es retrassaria i no s'implementaria fins al 2021, com a conseqüència del canvi de govern. Finalment, el consell d'administració de la companyia pública ha aprovat aquest dimarts el projecte d'un AVE a baix cost per preparar-se per competir amb altres operadors a partir de 2020.Renfe vol llançar el nou projecte abans que arribi la competència, amb la finalitat de fer-se amb una demanda i un mercat abans de l'apertura.Entre els objectius de Renfe per als propers cinc anys hi ha la compra de nous combois amb una inversió de 3.000 milions d'euros.