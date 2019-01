Les dones del camp alcen la veu

Neix l’Associació de Dones del Món Rural amb sòcies de tot Catalunya, inclòs el Camp de Tarragona

Actualitzada 28/01/2019 a les 20:25

Aquest mes de gener s’ha presentat l’Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya. Aquesta és una entitat gestada i formada per dones vinculades als sectors agrícola, ramader, forestal i pesquer d’arreu del país, i que té com a finalitat fer visible la seva feina i millorar la igualtat d’oportunitats.L’entitat aplega representants d’arreu del territori, i per tant compta amb la presència de dones del Camp de Tarragona. És el cas de l’Ester Gomis, de Vilallonga del Camp, productora d’avellana i oli d’oliva amb l’empresa familiar Ca Rosset. Filla de pagesos, l’Ester Gomis va treballar a la indústria fins que va tenir les seves dues filles, moment en què va decidir tornar a casa i fer el que sempre havia volgut: «Veia que el pare i la mare es feien grans, que a casa hi havia molta feina i que quan ells no poguessin portar la terra, ningú ho faria, i aquest és el patrimoni de la família. Em vaig adonar que fent el paper de pagesa, que és el que tota la vida havia volgut ser, podia estar amb les meves filles i portar l’empresa de casa». Gomis assenyala que les dones pageses a Catalunya són «una espècie rara», i que el principal problema al qual s’enfronten és la falta de visualització: «A casa meva, mon pare i ma mare sempre han estat treballant tots dos, però el pagès era ell, tot i que ella també ho feia. Ara hem canviat aquesta manera de veure-ho. Les dones som pageses com sempre ho havíem sigut, però es visualitza més». Precisament aquest afany de reivindicar la figura de la dona al món rural és una de les principals raons de ser de l’Associació, que proclama la necessitat d’incidir en les polítiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i estar present en les diverses taules sectorials per tal de professionalitzar la seva activitat i apoderar les dones del sector primari.Segons la Generalitat de Catalunya, un 20% de les dones es dediquen professionalment al sector primari al nostre país. «Amb l’Associació pots veure i compartir experiències amb moltes dones que estan com tu, i que fan coses diferents però alhora molt similars, amb els mateixos problemes amb què et trobes tu», admet l’Ester Gomis. Per aquest motiu, la propietària de l’empresa de Vilallonga del Camp fa una crida a totes les dones del sector, perquè «vinguin i diguin la seva, totes les opinions i formes de fer ens valen». L’Associació de Dones del Món Rural està constituïda per una Junta Directiva que regeix, administra i representa l’entitat, i està formada per dotze persones. La presidenta és Dolors Català i la resta són dones que representen tot el territori català: Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Alt Pirineu, Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona, i entre les quals hi ha la mateixa Ester Gomis. L’entitat ha creat un blog ( https://donesmonrural.wordpress.com/ ), un compte d’Instagram Dones Món Rural (@donesmonrural), un de Facebook ( @donesmonrural ) i un de Twitter ( @donesmonrural ).