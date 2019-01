La demarcació té 59.900 persones que busquen feina

Actualitzada 29/01/2019 a les 10:44

La taxa d'atur a Tarragona va tancar el 2018 al 15,39%, el nivell més alt de les quatre demarcacions catalanes, i un 3,64% per sobre de la mitjana catalana, que va ser de l'11,75%, segons les dades oficials de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dissabte. De fet, Tarragona també té un atur per sobre de la mitjana espanyola, que és del 14,45%. Un total de 59.900 persones buscaven feina a Tarragona al tancar l'any passat, mentre que 329.700 estaven ocupades. Això situa la taxa d'activitat de les comarques tarragonines en el 59,14%, per sota de la mitjana catalana, que és del 61,67%.