La onzena caminada popular de Valls es dedicarà a la Lliga Contra el Càncer

L'activitat tindrà lloc el 24 de febrer i portarà els participants fins a Vallmoll

Actualitzada 29/01/2019 a les 15:12

El Patronat Municipal d'Esports de Valls ha organitzat per al diumenge 24 de febrer l'onzena edició de la caminada popular. L'activitat, patrocinada per Sorea, compta amb la col·laboració del Consell Esportiu de l'Alt Camp, la Federació d'Associacions de Veïns de Valls i de les entitats senderistes vallenques De 9 a 2, K+ i Secció de muntanya AAEET.La caminada popular, que compta amb un desnivell acumulat de gairebé 200 metres, té 14 quilòmetres i portarà els participants fins a Vallmoll. La sortida de la caminada s'efectuarà a les nou del matí des de la plaça de Sant Francesc i hi haurà una zona d'avituallament a Vallmoll i l'arribada tindrà lloc al mateix punt de sortida.Aquest any la caminada serà solidària amb la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Els organitzadors proposen una col·laboració voluntària de 5 euros per persona i 10 euros per família.El Patronat, conjuntament amb el Facebook de VisitaValls, també convida els participants a fotografiar la seva experiència i participar en un concurs de fotografia amb la caminada com a eix temàtic. Per poder participar en aquest concurs només és necessari enviar una fotografia de la caminada a visitavalls@gmail.com Les inscripcions es poden realitzar a través del web www.pmevalls.cat o presentant la butlleta d'inscripció al CEM El Fornàs o a les oficines del Patronat Municipal d'Esports.