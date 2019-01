La nova Associació d'Hostaleria de Salou arrenca amb 40 establiments

Pep Moreno ha estat escollit com a president

Durant la presentació, Francesc Pintado en nom de la junta, ha agraït el suport de l’alcalde de Salou regalant-li una jaqueta de cuina de l’AEHT. Un present que, des de la constitució de la nova junta de l’AEHT el maig de 2018, s’ha fet a diverses personalitats públiques i referents del sector gastronòmic.

La nova Associació d’Hostaleria de Salou (AEH) s'ha presentat aquest matí a la seu de l’Associació d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT). L'entitat arranca amb 40 establiments associats i amb el suport de l’Ajuntament de Salou. Pep Moreno serà el president de l’AEH Salou i entre alguns dels membres de la junta hi ha Fernando López del Restaurant Totxo; Javier García del Xiringuito Elektra; Edu Cuesta del Restaurant Le Sommelier; Jose Felix Ruiz del Restaurant Lunattic; i Jaume Solé de Port Aventura.L'acte també ha comptat amb la presència de Francesc Pintado, president de l’Associació d’Hostaleria de la Província de Tarragona, i de Pere Granados, alcalde de Salou.L'Associació d’Hostaleria de Salou neix amb l'objectiu «d'unir esforços, crear sinergies i representar la diversitat d’establiments de la població» i per convertir Salou en un «destí gastronòmic» durant tot l'any.El seu president, Pep Moreno, ha explicat que a curt termini l'associació vol organitzar al municipi deu activitats gastronòmiques consolidades cada any, a més de col·laborar amb els esdeveniments gastronòmics ja consolidats.