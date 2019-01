El projecte definitiu de canalització del barranc de Barenys s'aprovarà al juny

Aquest contempla la creació d'un únic canal d’endegament d’uns 30 metres d’amplada per desguassar les aigües

Desmantellament vies

El proper mes de juny s'aprovarà definitivament el projecte de canalització del barranc de Barenys de Salou. L'Ajuntament de Salou i la Generalitat es van reunir ahir a la tarda per tractar els tràmits pendents. En aquest sentit, l’alcalde Pere Granados, acompanyat del regidor de Gestió de Territori de Salou, Marc Montagut i de tècnics municipals han constatat que, segons l’ACA, els propers dies s’aprovarà tècnicament el projecte i de cara al mes de juny hi haurà l’aprovació definitiva.Després de la trobada, les expropiacions de la part de baix de la via del tren s’executaran i s’abonaran aquest mateix estiu. D’aquesta manera, explicava el batlle, «el calendari d’actuació fixat determina que durant el 2019 es durà a terme tota la tramitació perquè el 2020 es pugui posar punt i final a un dels problemes més importants que pateix el municipi com és la inundabilitat del barri de la Salut per desbordaments del barranc».El projecte contempla la creació d'un únic canal d’endegament d’uns 30 metres d’amplada, que desguassarà les aigües pel carrer Barenys; i que Generalitat finançarà el projecte amb una inversió de 14 milions d'euros, dels quals 4,5 seran destinats a pagar les expropiacions.Durant la reunió també s'ha tractat com gestionar el desmantellament de les vies actuals i la seva integració urbana davant la implantació del projecte de tren tram. Granados ha recordat el compromís que té la Generalitat de finançar la urbanització de l’eix cívic actual traçat ferroviària sol·licitant que es dotin les partides necessàries per donar compliment a aquest compromís adquirit en el conveni signat.