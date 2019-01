El ministeri de Foment confirma la consignació pressupostària per alliberar l'AP-7

Els secretaris d’Estat i d’Infraestructures afirmen que s’aixecaran les barreres dels peatge de l’autopista el 2020

Actualitzada 28/01/2019 a les 20:40

No serà efectiu fins que no es debatin i s’aprovin els pressupostos generals de l’Estat de l’executiu socialista de Pedro Sánchez, però, almenys, la promesa d’aixecar les barreres dels peatges de l’autopista AP-7 entre Alacant i Tarragona compta amb consignació als comptes del Govern. Així ho confirmaven ahir els secretaris d’Estat i el d’Infraestructures durant la Comissió de Foment al Congrés dels Diputats, segons va informar el diputat d’En Comú Podem, Fèlix Alonso.A finals de l’any passat, des de Foment ja es va assegurar que l’autopista AP-7 seria una carretera lliure de peatge a partir de l’1 de gener de 2020. La concessió finalitzarà el 31 de desembre d’aquest any. A partir de l’1 de gener s’hauria de començar o hauria d’estar finalitzat el desmantellament dels peatges. Aleshores, la carretera passarà a mans de l’empresa pública Seittsa, que depèn del Ministeri de Foment i que hauria d’assegurar el manteniment de la via.Resta per prendre algunes decisions en cas que l’alliberament de barreres de l’autopista es faci efectiu amb l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat. Conèixer el destí dels treballadors que actualment es fan càrrec dels peatges i, per altra banda, quina serà la solució final per garantir el manteniment d’aquesta via ràpida.«Que els Pressupostos Generals de l’Estat tinguin una consignació per l’aixecament de barreres és una notícia molt positiva. És quelcom pel que hem estat lluitant, no només per l’autopista AP-7, sinó per a totes. Això sí, s’hauran de crear una comissió al Congrés dels Diputats per tal d’arribar a un consens sobre com es finançaran, a partir d’aleshores, les vies ràpides. La Generalitat està d’acord amb el sistema de vinyeta», valorava el diputat d’En Comú Podem al Congrés Fèlix Alonso, qui també és l’alcalde d’Altafulla.