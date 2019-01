Altafulla aprova iniciar l'expedient d'expropiació dels terrenys per construir una bassa de laminació

L'obra estarà preparada per recollir l'aigua que no pot assumir la canalització de la riera

Actualitzada 29/01/2019 a les 13:56

El ple de l'Ajuntament d'Altafulla va aprovar dilluns per unanimitat iniciar l'expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats pel projecte d'obres de construcció d'una bassa de laminació a la Conca de la Rasa. Aquesta bassa ha d'evitar avingudes d'aigües i inundacions, tot recollint l'aigua que no pot assumir la canalització de la riera, aigües avall a la confluència dels carrers Via Hercúlea i Via Augusta, a Baix a Mar. Tindrà una capacitat útil de 40.000 metres quadrats. Segons la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, l'obra reduirà les inundacions al barri marítim, uns fets "que el municipi arrossega des de fa molts anys”.El projecte de construcció afecta dues finques: una, de 22.413 metres quadrats i una altra de 2.622 metres quadrats. D'aquesta manera, la superfície total de la bassa de laminació serà de 25.035 metres quadrats.La bassa de laminació s'ubicaria en uns terrenys annexos a l'antiga carretera N-340 que limiten amb la zona de la Vinya Gran, el Kàrting Altafulla i el Càmping Don Quijote. El pressupost inicial de construcció és de 476.064,71 euros i el termini d'execució és de tres mesos.L'obra es complementarà amb el dipòsit d’aigües pluvials que es va construir a mitjans del 2016 en aquest sector del Puntet.