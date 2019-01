S'estan realitzant set registres i no es descarten més detencions

Actualitzada 29/01/2019 a les 09:51

Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme aquest dimarts una operació contra el tràfic de drogues, sobretot de cocaïna i heroïna, a Valls i a Reus. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha engegat l'operatiu cap a dos quarts de 6 del matí i està realitzant set entrades i escorcolls en domicilis. Hi ha almenys deu detinguts en el marc d'aquesta operació, segons han confirmat fonts del cos policial. El dispositiu continua en marxa i no es descarten més detencions o registres.De les set entrades i escorcolls a domicilis que realiza la policia autonòmica, cinc es fan a Valls i les dues restants s'estan duent a terme a la capital del Baix Camp. A Valls una de les entrades es du a terme al carrer Mestre Ramon Ferrer, mentre que a Reus un dels registres té lloc a l'avinguda Vidal i Barraquer.La desena de persones que s'han detingut fins al moment són els distribuïdors de la droga, segons fonts properes a la investigació. En els registres que s'estan fent, els Mossos han trobat quantitats importants de diners en efectiu. La investigació està dirigida pels jutjats de Valls. Els escorcolls ja haurien acabat tot i que el dispositiu continua en marxa i hi podria haver noves detencions i escorcolls.En un dels registres de Valls, en una urbanització propera al polígon industrial, els Mossos han detingut tres persones. L'escorcoll ha acabat cap a dos quarts de 10 del matí.