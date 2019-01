A concurs el projecte museogràfic del jaciment prehistòric del barranc de la Boella

S'ubicarà al Mas de l'Hort de l'Abeurador, a la Canonja, i estarà enfocat sobretot al turisme familiar

Actualitzada 29/01/2019 a les 17:30

L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) ha tret a concurs públic la contractació del servei de redacció del projecte museogràfic de l'espai d'interpretació del jaciment prehistòric del barranc de la Boella, a la Canonja. Els continguts de l'espai es basaran en les troballes arqueològiques i els resultats científics sobre el jaciment de l'última dècada. L'objectiu d'aquest concurs públic és trobar l'empresa adequada per desenvolupar la proposta museogràfica, que haurà de combinar lleure i coneixement de manera vivencial, experiencial i educativa, destinat sobretot al turisme familiar. Aquest espai s'ubicarà al Mas de l'Hort de l'Abeurador, al mateix municipi de la Canonja.El contracte, per un import de 90.000 euros IVA no inclòs, contempla la realització de quatre actuacions principals: la redacció del projecte d'idees, el guió museogràfic, el projecte bàsic i l'executiu museogràfic.Aquest contracte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 'FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació' i s'emmarca dins la iniciativa d'intervenció coordinada Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) TurisTIC en família, operació Mamut. Es compta també amb el suport econòmic i logístic de l'Ajuntament de la Canonja.