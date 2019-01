Unes 340 persones han gaudit del berenar i ball a la sala Europa del Teatre Auditori

Actualitzada 28/01/2019 a les 19:47

Gairebé 350 persones de la tercera edat s’han donat cita avui a la sala Europa del TAS per assistir al tradicional berenar d’homenatge a la gent gran de Salou que organitza la regidoria de Benestar i Serveis Socials. Es tracta d’una trobada, molt participativa que aplega a les persones de la tercera edat empadronades al municipi pertanyents a l’Esplai per a la Gent Gran, i el Casal Municipal de Jubilats del Parc de Salou.Tots ells han passat una bona estona en una festa on han estat els autèntics protagonistes. Primer han berenat en companyia de les seves amistats i les autoritats i, després, l'orquestra Ruben's ha estat l'encarregada d'amenitzar el ball a la sala.