Marçal Curto, escollit alcaldable d'ERC a Salou

L’actual regidor al consistori va ser triat per unanimitat en l’assemblea extraordinària de la secció local celebrada divendres

Actualitzada 28/01/2019 a les 15:02

Marçal Curto encapçalarà la llista d’ERC de Salou en les eleccions municipals del proper mes de maig. L’assemblea de militants de va escollir divendres l’actual regidor del consistori per unanimitat perquè fos l’alcaldable. Curto està vinculat a la política municipal salouenca des del 2003, any en que va ser elegit regidor per ERC, i es va convertir així en el primer regidor republicà al consistori de la localitat. Ja al 2015, va participar en les eleccions municipals com a segon de la llista electoral, darrere del llavors alcaldable Alexandre Boquet, i actualment és el portaveu del grup municipal d’ERC, a l’oposició municipal, després que el mateix Boquet hagi deixat la seva acta de regidor a principis d’any.Marçal Curto s'ha mostrat satisfet amb el suport rebut de la militància salouenca i afirma que «és una responsabilitat que assumeixo amb il·lusió i amb la idea que Salou necessita un canvi claríssim». «Des d'ERC, treballarem per aconseguir un Ajuntament pensat per a tothom, restem oberts a parlar amb tothom qui vulgui contribuir en el projecte dels valors republicans i demòcrates, tothom que hi vulgui sumar hi serà benvingut», afirma Curto.