La galera enceta el calendari gastronòmic de Cambrils

De l’1 al 24 de febrer, una trentena d'establiments oferiran menús d'aquest crustaci entre 19 i 49 euros

Actualitzada 28/01/2019 a les 17:56

Actes populars

Calendari gastronòmic

7es Encarxofa’t a Cambrils: del 8 al 24 de març

7es Jornades dels Fideus Rossos: del 3 al 19 de maig

2n Vermuting Cambrils: del 17 de maig al 2 de juny

8a Cambrils Mar de Tapes: del 7 al 16 de juny

5es Jornades del Calamar: del 27 de setembre al 13 d’octubre

10a Mostra del Vi i la Gastronomia “Cambrils Entrada al País del Vi”: de l’11 al 13 d’octubre

6es Jornades de l’Oli Nou: del 25 d’octubre al 10 de novembre

7es Jornades del Romesco: del 22 de novembre al 8 de desembre

Les Jornades de la Galera i la Cuina Marinera de Cambrils encetaran de l’1 al 24 de febrer el calendari gastronòmic del municipi. Un total de 30 restaurants participaran en les jornades on la galera serà la protagonista. També hi haurà el concurs per a joves cuiners, les degustacions populars, els aparadors dels comerços i les visites a les instal·lacions de la Confraria.A partir d’aquest divendres, els establiments participants oferiran menús especials amb una àmplia varietat de receptes, des de les més tradicionals a les més innovadores. Crema de galeres, arrossos de tota mena, saltat de galeres amb calçots, romesco de rap amb galeres i carxofes, bullabessa de galeres, marisc i algues; caneló de galera, fideus rossos amb galeres o galeres a la planxa són algunes de les propostes dels menús que costen entre 19 i 49 euros.Els actes més populars hi ha la fregida de galeres i la galerada popular. La fregida de galeres i calçots amb oli d’oliva verge extra Mestral se celebrarà el proper diumenge 10 de febrer a partir de les 9:30 hores a la Cooperativa Agrícola de Cambrils.Mentre que la galerada popular serà el diumenge 17 de febrer de les 11 a les 14 hores al Mollet del Rec del Port de Cambrils. Els assistents podran gaudir d’una degustació de fideus amb galeres segons la recepta tradicional d’abordo de la Confraria de Pescadors per 4 euros.Com cada any, també hi haurà demostracions de vela llatina i passejades amb llagut, activitats familiars, exposicions i visites guiades a les instal·lacions de la Confraria per conèixer l’art de pescar galeres i el recorregut que fan des de les barques fins a la llotja.Per la seva banda, l’Escola d’Hoteleria participarà en les jornades amb el concurs 'De la mar als fogons' per a joves cuiners.Els menús es poden consultar en aquest enllaç L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; la regidora de Turisme, Mercè Dalmau, i la regidora de Promoció Econòmica, Ana López, han presentat avui el calendari promocional i les primeres jornades de l’any, acompanyades del vicepresident segon de la Confraria de Pescadors, Josep Lluís Pastó; el president de la Cooperativa Agrícola, Pau Serra; el representant de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils, Eduard Martí; el director de l’Escola d’Hoteleria i Turisme, Jordi Jardí, i la representant de l’associació Xarxa del Port, Marta Borràs.Enguany, Cambrils acollirà nou campanyes dedicades a productes de proximitat. L’agenda gastronòmica del 2019 continua amb: