L'ONG K-9 de Creixell participa en el rescat de Minas Gerais

La URV cobreix les despeses del transport dels rescatistes, els gossos i el material per arribar a lloc de l'emergència, on han desaparegut més de 300 persones

Actualitzada 28/01/2019 a les 14:41

L'ONG K-9 de Creixell participa en el rescat pel trencament de la presa de Minas Gerais, al Brasil, segons informa la Universitat Rovira i Virgili (URV), que cobreix part de les despeses dels rescatadors.L'ONG K-9 està especialitzada en rescat amb gossos i la URV cobreix el transport de set rescatadors, els animals i el material per arribar al lloc de l'emergència, on han desaparegut més de 300 persones.L'expedició ha arribat aquesta matinada al Brasil i aquest dilluns ja es dirigeixen al lloc de l'emergència, on es posaran a les ordres de les autoritats per fer les tasques que els demanin.De fet, han estat les autoritats brasileres les que han requerit als membres de K-9 la seva participació, ja que tenen relació amb alguns dels cossos de seguretat del país, als quals han impartit formació altres vegades.