Èxit rotund de la 8a Marxa dels Castells del Baix Gaià

500 participants van completar el recorregut de 26 quilòmetres des del Castell d’Altafulla fins al Parc del Comunidor

Actualitzada 28/01/2019 a les 21:05

La 8a Marxa dels Castells del Baix Gaià, que organitza l’Ajuntament d’Altafulla i els Atletes d’Altafulla, ha esdevingut un cop més una autèntica festa esportiva, lúdica i familiar, on el vent no ha impedit l’èxit aconseguit en anteriors edicions. Tot i que l’organització havia previst un recorregut alternatiu per evitar ensurts, la caminada es va dur a terme tal com s’havia marcat inicialment i els més de 500 participants van completar el recorregut de 26 quilòmetres des del Castell d’Altafulla fins al Parc del Comunidor on acaba amb una calçotada final.La Marxa dels Castells del Baix Gaià passa per camins, senderons i llocs ben diversos. Un punt a destacar és la vessant cultural dels castells de la zona com Tamarit, Ferran, la Riera de Gaià o Altafulla, sense deixar de banda el riu Gaià com a eix vertebrador de la ruta.Al llarg del camí els participants es troben quatre zones d'avituallament per recuperar forces. Un dels elements destacats de la jornada és la part final on els participants gaudeixen d’una calçotada on enguany es van repartir 11.000 cebes dolces.