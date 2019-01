Es manté l'alerta del pla Ventcat per un episodi que pot afectar pràcticament tot Catalunya

El 112 ha rebut 93 trucades pel fort vent i els Bombers han fet 73 serveis

Actualitzada 28/01/2019 a les 13:30

Seguim treballant amb la resta de serveis d’emergències en diferents incidències pel fort vent. Diversos arbres caiguts arreu del municipi. Tingueu cura en sortir al carrer i extremeu precaucions. @elvendrell_cat #elV pic.twitter.com/d7ebDFw8O4 — PL El Vendrell (@plelvendrell) 28 de gener de 2019

Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Ventcat) davant la previsió que les ventades continuïn sent intenses fins aquest dimarts, sobretot al Pirineu i al terç sud de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic (SMC), es preveu que l'episodi afecti tot Catalunya, excepte les comarques del nord-est, i que s'allargui fins dimarts al matí. Protecció Civil també manté en prealerta el Pla Neucat d'acord amb les previsions meteorològiques, que indiquen que durant aquest dilluns es podran acumular 10 centímetres a cotes superiors als 800 metres a les comarques del Pirineu i Prepirineu, principalment a la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Cerdanya. La neu també podria arribar a la Noguera, la Segarra, l'Anoia i la Conca de Barberà. A més, ha posat en prealerta el Pla Allaucat pel perill d'allaus elevat (quatre sobre cinc) a l'Aran i al nord del Pallars Sobirà.Les ventades afectaran especialment les comarques del Pirineu, on s'espera que el llindar d'avís se superi a les cotes més altes. Es poden superar ratxes de 90 km/h i el vent bufarà de components nord i oest.S'han registrat 96 km/h a Espot; 92 km/h a Ulldeter; 90 km/h a Lac Redon; 89 km/h a Font Rubi; 79 km/h a Montserrat; 77 km/h a El Vendrell; 74,5 km/h a Constantí.Protecció Civil recomana molta prudència en la mobilitat a les zones afectades pel fort vent i també en les activitats a l'aire lliure en zones boscoses. Cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent, com per exemple les torretes.El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut un total de 93 trucades relacionades amb incidències derivades del vent des de l'inici de l'episodi, aquest diumenge a primera hora de la tarda, fins aquest dilluns a les 11 del matí.Per comarques, s'han fet 28 trucades des del Barcelonès; 12 des del Baix Llobregat; 11 des del Segrià; 10 des del Tarragonès; 6 des del Penedès; 4 des de l'Urgell; 3 des del Baix Ebre; 3 des del Vallès Occidental; 2 des de la Ribera d'Ebre i 2 des de les Garrigues.Per municipis, s'han registrat 27 trucades des de Barcelona; 8 des de Lleida; 6 des de La Canonja; 5 des de Cornellà de Llobregat; 4 des de Verdú; 4 de Castelldefels; 4 de Calafell; 3 de Tarragona; 2 des de l'Ametlla de Mar i 2 des de Sant Joan Despí.Des de l'inici de l'episodi de vent, els Bombers de la Generalitat han realitzat 73 serveis. La majoria es van atendre durant la jornada de diumenge. A partir d'aquesta matinada i fins ara, han realitzat 22 serveis per retirar elements caiguts a la via pública o inestables a façanes, així com retirar arbres. Cap d'ells greu. La majoria de serveis es concentren a la meitat sud de Catalunya.Per regions d'Emergències, 27 han estat a la de Tarragona; 16 a la Metropolitana Sud; 16 a la de Lleida; 8 a la de les Terres de l'Ebre; 2 a la Centre i 4 a la Metropolitana Nord.