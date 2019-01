ERC obliga a l'alcalde de Montblanc a decidir entre la Crida o el partit

La direcció ha explicat que «la doble militància no està permesa» i que Pep Andreu haurà d'escollir

La direcció d'ERC ha iniciat converses amb l'exdiputat i actual alcalde de Montblanc, Pep Andreu, perquè decideixi en què partit vol estar després de ser elegit membre de la direcció de la Crida, ja que «la doble militància no està permesa».Segons ha indicat Vilalta en una roda de premsa, ERC considera amb caràcter general que la Crida «és un partit», ja que així està registrat legalment, per la qual cosa Pep Andreu, que durant molts anys ha estat militant republicà i fins i tot va ser diputat, «haurà d'elegir» entre conservar la seva militància o integrar-se «en el projecte de la Crida».Pep Andreu ha manifestat a la direcció d'ERC que la seva voluntat «és seguir compromès amb el projecte d'ERC i d'encapçalar la seva candidatura per Montblanc en les pròximes eleccions municipals del mes de maig», ha indicat Vilalta, motiu pel qual l'executiva republicana ha decidit donar-li un temps de reflexió.La portaveu d'ERC ha admès, no obstant això, que arribarà un moment en el qual la seva adhesió a la formació liderada per Carles Puigdemont «farà incompatible» la pertinença a Esquerra, «per la qual cosa ell haurà de decidir, haurà de prendre una decisió».Sobre el naixement de la Crida, Vilalta li ha desitjat «que li vagi molt bé» perquè, ha dit, «en la mesura en què tots els projectes independentistes es facin forts, serà més efectiva la lluita per la independència».Vilalta ha rebutjat per complet, en tot cas, les apel·lacions a formar llistes úniques independentistes de cara als pròxims comicis que es realitzen des de la nova formació de Puigdemont.«ERC està al costat de la ciutadania i manté com a objectiu principal construir una república catalana, per la qual cosa estarà al costat dels qui vulguin sumar suports a través de les millors vies per fer-ho», ha indicat.Segons Vilalta, «el fet més important és que hi hagi unitat estratègica» de l'independentisme i l'esmentada unitat «no s'ha de confondre's amb uniformitat electoral», per la qual cosa ERC seguirà rebutjant «les llistes úniques» sabent que «no serveixen per augmentar el nombre de vots independentistes».