Els pobletans visiten el monòlit del Lledó i les instal·lacions de Dow Chemical

Unes 200 persones van assistir a la pregària i ofrena floral al monument

Actualitzada 28/01/2019 a les 19:20

Dow Chemical ha obert les portes als habitants de La Pobla de Mafumet en el marc de la Festa Major d'hivern perquè puguin visitar el monòlit de la Mare de Déu del Lledó, que es troba a l'interior de les instal·lacions de la companyia.La visita va reunir uns 200 habitants de La Pobla, que van assistir a la pregària i ofrena floral amb la companyia del consistori i del rector de la parròquia pobletana. La comitiva va ser rebuda pel director de Dow Tarragona, Jaume Sariol, en un acte que també va incloure una visita perimetral a les instal·lacions de la companyia al polígon nord, així com el trasllat a Dow Sud per compartir un dinar de germanor abans d’iniciar el retorn a La Pobla.El monument simbolitza l'indret on les runes de l'ermita de Sant Joan del Codony va acollir la imatge de la Mare de Déu del Lledó, patrona de La Pobla.