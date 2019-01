Els Bombers fan una desena de sortides al territori pel fort vent

La majoria de serveis s'han fet per caiguda o perill de caiguda de mobiliari a la via pública i per arbres caiguts

Actualitzada 28/01/2019 a les 16:40

Els Bombers de la Generalitat han fet una desena de sortides per incidències relacionades amb el vent a la demarcació de Tarragona des de les 9h fins les 17h d'aquest dilluns. La majoria de serveis s'han fet per caiguda o perill de caiguda de mobiliari a la via pública i per arbres caiguts.Entre els serveis destacats hi ha un rètol de l'estació d'autobusos de Tarragona que estava a punt de caure; despreniments de façana al carrer Reding de Tarragona; i diversos arbres caiguts a Santa Oliva, al carrer Sant Isidre de Cambrils i a l'Hospital del Vendrell. Els Bombers també han acudit al passeig Jaume I de Salou per assegurar un tendall de l'edifici Roda de 15 plantes que es movia. A La Canonja, també han acudit a l'avinguda de la Pineda per un semàfor que perillava. Finalment, a Calafell els Bombers han retirat unes plaques metàl·liques d'un edifici en obres que estaven a punt de caure.Pel que fa a l'Ebre, els Bombers han acudit a una benzinera de l'N-420 a Móra d'Ebre on el vent feia perillar un rètol; mentre que a Ulldecona han assegurat un contenidor que es movia.Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Ventcat) davant la previsió que les ventades continuïn sent intenses fins aquest dimarts, sobretot al Pirineu i al terç sud de Catalunya.El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut gairebé 200 trucades relacionades amb el vent, des de diumenge a primera hora de la tarda fins aquest dilluns a les 16.30 de la tarda. La majoria provenien del Barcelonès, del Baix Llobregat i del Segrià. De la demarcació de Tarragona, les trucades han estat del Tarragonès (14) i del Baix Penedès (17).