Els Bombers atenen set incidències pel vent al Camp i l'Ebre

Els avisos s'han produït des de les 19h d'ahir diumenge fins a les 9h d'aquest dilluns

Actualitzada 28/01/2019 a les 09:06

Els Bombers de la Generalitat han fet una desena de sortides per incidències relacionades amb el vent a tota Catalunya des d'ahir diumenge a les 19h fins les 9h d'aquest dilluns. La majoria han estat al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on se n'han atès un total de set. Tots els serveis s'han fet per caiguda o perill de caiguda de mobiliari a la via pública i per arbres caiguts.Entre les incidències ateses pel cos de Bombers de la Generalitat destaquen, per exemple, la caiguda d'un arbre a la carretera TV-7021 a Cornudella de Montsant el vespre d'ahir diumenge. Les fortes ratxes de vent també han arrencat un semàfor, el matí d'aquest dilluns, a al quilòmetre 1.159 de l'N-340, a la sortida de la Canonja. Cap de les incidències ha estat greu ni han provocat ferits.